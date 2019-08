15 de agost de 2019

Santa Eulària rep el vistiplau per usar canalitzacions que portin aigua desalada a diferents zones del municipi

EIVISSA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Santa Eulària, a Eivissa, ha rebut el vistiplau de la Conselleria balear de Salut per a l'ús de les canalitzacions que han de subministrar aigua desalada a Es Canar, Cala Llenya i La Joia.

Segons ha informat el Consistori, els usuaris han començat a rebre aigua de pou barrejada amb aigua desalada, la qual cosa millorarà la qualitat i estabilitat del subministrament.

En total, l'Ajuntament ha executat la construcció de 10 quilòmetres de canonades, assumint íntegrament una despesa superior al milió d'euros.

Al maig, ha recordat, rebien l'autorització de Salut per subministrar aigua desalada a través de l'artèria nord sufragada també pel Consistori, la qual cosa va suposar un millor subministrament per 700 usuaris.

La passada setmana rebien el permís per estendre el servei fins a Es Canar, La Joia i Cala Llenya, on els pous havien registrat problemes per al consum humà per excés de clorurs i fins i tot arsènic.

En aquests moments, a la zona de Sant Carlos i Cala Llenya s'utilitza un 35 per cent d'aigua desalada, quantitat que puja al 50 per cent en el cas de la Joia.

A Es Canar s'està aportant un 60 per cent d'aigua desalada i l'objectiu és que només el 20 per cent sigui aigua de pou quan acabi l'estiu.

L'Ajuntament confia a més a obtenir en unes dues setmanes un certificat de Sanitat sobre si l'aigua subministrada a És Canar i La Joia és apta.

A finals de 2018, ha recordat l'Ajuntament, es va rebre l'autorització per usar la canalització de subministrament per als veïns de Roca Llisa.

Després d'aquestes millores, uns 6.500 usuaris es beneficien ja del subministrament d'aigua desalada, segons el Consistori. Els valors mitjans d'aigua desalada aportada se situen per sobre del 35 per cent.