9 de juliol de 2019

Santiago demana al Govern més "flexibilitat" territorial per aplicar mesures contra la pobresa

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha reclamat aquest dimarts al Govern central major "flexibilitat" dels territoris per aplicar les mesures més adequades en funció dels problemes origen de la pobresa, segons ha informat la Conselleria.

"A Balears, un dels principals problemes de la pobresa és l'accés a l'habitatge, quelcom que no ocorre en altres comunitats on les quals, per exemple, sí ho és l'alt índex d'atur", ha explicat Santiago durant una intervenció en el seminari 'El pilar europeu de drets socials', organitzat aquest dimarts per la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN - Balears).

Així, Santiago ha sostingut que parteix del desenvolupament de drets socials a l'Estat passa per les autonomies, per la qual cosa ha aprofitat la presència del director general de Serveis a les Famílies i la Infància del Govern, Ángel Parreño, per demanar una millora del finançament a Balears des de l'Estat.

MILLORA DEL FINANÇAMENT DE L'ESTAT

"La lluita contra la pobresa no és només donar una ajuda econòmica sinó que és educació, sanitat o un lloc de treball", ha manifestat Santiago, qui ha explicat que "no és el mateix" 380 euros de pensions no contributives a Granada que a Balears.

"A Balears hem hagut de complementar les pensions no contributives amb 108 euros mensuals mitjançant la renda social, el suport al territori és fonamental", ha defensat la titular d'Afers Socials i Esports del Govern.

"La pobresa no és una carrera que comença i acaba, sinó que sempre es manifesta i cal implantar processos de lluita transversal des del territori i amb el finançament que correspon des del Govern de l'Estat", ha resolt.