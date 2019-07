9 de juliol de 2019

Satse condemna els insults a una infermera per part del familiar d'un pacient

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sindicat de Tècnics d'Infermeria (Satse) ha condemnat l'agressió verbal soferta per una companya Tècnic en Cures d'Infermeria durant l'exercici de la seva professió a l'Hospital Verge de la Salut.

Segons ha informat el sindicat en un comunicat, la professional de la sanitat va ser increpada per un familiar d'un dels pacients ingressats quan estava realitzant unes cures i es va produir un accident amb un aparell electrònic, quelcom que va provocar que el familiar insultés la infermera i reclamés que li paguessin el dispostitiu.

La situació d'assetjament que va sofrir la professional va ser tal que el seu treball amb la resta de pacients "es va veure interromput en diverses ocasions per aquest familiar", ha explicat Satse.

Des del Sindicat de Tècnics d'Infermeria anuncien que continuaran treballant per acabar amb aquestes situacions de violència, i per a això, diuen, "és fonamental que els professionals, tal com ha fet aquesta companya, comuniquin la incidència de violència".

"És un treball de tots aconseguir l'objectiu de posar a zero el marcador de les agressions sofertes pels professionals durant l'exercici de la seva professió", ha explicat el secretari d'Acció Sindical de SAE a Balears, Alejandro Juan Alonso.