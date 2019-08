31 de juliol de 2019

Satse denuncia la Policlínica Miramar per no compensar una formació de 20 hores realitzada fora de l'horari laboral

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat d'infermeria Satse Balears ha denunciat davant Inspecció de treball a l'Agrupació Mèdica Balear S.A., grup on està integrada la Policlínica Miramar, per no compensar amb hores de descans una formació de 20 hores realitzada fora de l'horari de treball.

Segons han precisat des del sindicat en una nota de premsa, "s'incompleix un dels acords establerts en el conveni col·lectiu" pactat per als anys 2017 a 2020 sobre la compensació d'hores de descans per formació.

Concretament, l'article 7.2 del conveni d'aplicació diu que els treballadors han d'assistir de manera obligatòria a la formació programada per l'empresa, sempre que aquesta es realitzi dins de la jornada laboral. En el cas que s'hagi de realitzar fora de la jornada --per motius justificats-- es compensarà amb temps de descans.

El sindicat ha exposat que el 2018 els treballadors de la Policlínica van haver de realitzar un curs sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades que consistia en 3 hores presencials i més 20 hores 'online'.

"A causa de la falta d'infraestructura a la clínica i de temps dels treballadors, aquests van desenvolupar la part de formació 'online' als seus domicilis", han criticat.

En aquest sentit, i d'acord amb els pactes del conveni, han argumentat que l'empresa ha de compensar 20 hores a cadascun d'ells en forma de descans, si bé "es neguen a fer-ho, sense justificació".

Segons ha explicat el sindicat, el grup ofereix compensar solament 11 d'aquestes hores, al·legant que "en aquest temps els treballadors n'han tingut prou per realitzar el curs".

A més, han afegit que l'empresa "no reconeix per complet el dret que tenen els treballadors a les seves hores anuals de formació voluntària", ja que "en aquest temps voluntari també inclouen les hores de formació obligatòries referides".

És a dir, "l'empresa no diferencia la formació que programa i a la qual els treballadors han d'assistir obligatòriament, de la formació voluntària a la qual tenen dret i per la qual disposen d'unes hores determinades a l'any en funció de la seva antiguitat".

Per tot això, Satse ha sol·licitat a Inspecció de Treball que engegui "les mesures pertinents" per restablir el "bon funcionament" de treball dels professionals sanitaris i poder evitar futurs conflictes amb l'empresa.

Cal recordar que aquesta denúncia s'uneix a la presentada també pel sindicat contra la Policínica Miramar davant Inspecció de Treball el passat mes de juny, per incompliment de la limitació establerta per a la realització d'hores extraordinàries.