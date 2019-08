14 de agost de 2019

El sector serveis a Balears disminueix al juny un 0,8% les seves vendes

PALMA DE MALLORCA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La xifra de negocis del sector serveis a Balears va caure un 0,8% el passat mes de juny, fins a situar-se en un índex de 149,9, mentre que la mitjana nacional va créixer un 2,2%.

Així doncs, Balears va ser l'única comunitat que va experimentar un descens en l'àmbit interanual, segons les dades dels Indicadors d'Activitat del Sector Serveis (IASS) publicats aquest dimecres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En referència al personal ocupat en el sector serveis, la xifra va augmentar un 0,2% en taxa anual, fins a un índex de 134,0, inferior a la registrada en el conjunt d'Espanya (1,6 per cent).

A escala mensual, l'ocupació va créixer un 3,9% a les Illes, per sobre de la mitjana nacional (0,8 per cent). De mitjana en el que va de 2019 va créixer un 2,1 per cent.