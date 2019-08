27 de agost de 2019

El Senat decideix aquest dimarts si celebra un debat amb Hisenda i les Comunitats sobre finançament

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació Permanent del Senat es reuneix aquest dimarts per decidir si accepta la petició del PP que se celebri un debat urgent amb el Ministeri d'Hisenda i les Comunitats Autònomes sobre finançament, davant els problemes que estan denunciant molts executius regionals després d'haver-se reduït els seus ingressos per l'absència de Pressupostos de l'Estat.

El president de la Cambra alta, Manuel Cruz, ha convocat la Diputació Permanent a les dotze i la decisió dependrà del PSOE, que té majoria absoluta a la Cambra alta.

L'absència de Pressupostos Generals de l'Estat per 2019 ha impedit actualitzar el finançament de les comunitats, que anaven a rebre en conjunt uns 4.700 milions més aquest exercici per les entregues a compte del sistema de finançament i altres 2.500 per una actualització de l'IVA de 2017 pendent.

Ja que no tenen aquests ingressos, comencen a afrontar problemes per complir els objectius d'estabilitat pressupostària compromesos. El dèficit públic autonòmic ha de quedar-se al desembre en el 0,1 per cent.

La situació ha portat a la Generalitat de Catalunya a plantejar-se un recurs en els tribunals per exigir al Govern un pagament de 1.317 milions que entén que li corresponen i que hauria d'ingressar aquest any. Altres comunitats estan denunciant també problemes i reclamen a l'Executiu que cerqui alguna fórmula que li permeti pagar.

Des del Ministeri d'Hisenda s'ha respost que el Govern comparteix la necessitat d'actualitzar les entregues a compte pendents amb les comunitats, però que per a això fa falta un Govern plenament en funcions. El mateix ocorre amb aquesta liquidació pendent de l'IVA, "també s'arreglava als Pressupostos", van assegurar a Europa Press fonts del departament.

COMISSIÓ GENERAL DE COMUNITATS AUTÒNOMES

El PP ha exigit davant aquest panorama una convocatòria urgent de la Comissió General de les Comunitats Autònomes, una comissió del Senat que permet la participació del Govern i de les autonomies perquè defensin les seves posicions. Els 'populars' plantegen que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i els consellers del ram discuteixin la situació en seu parlamentària.

La decisió ha de prendre-la la Diputació Permanent del Senat, que és l'òrgan que roman actiu en els períodes no ordinaris de sessions. Serà la seva primera convocatòria en aquesta legislatura, en la qual la Cambra no ha tingut encara cap activitat parlamentària a l'espera que el Congrés triï nou president del Govern.