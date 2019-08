22 de agost de 2019

El Sepla considera que la vaga de pilots de Ryanair pot ser que sigui "l'únic camí" per evitar acomiadaments

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Els pilots de Ryanair han recolzat massivament l'adopció de mesures legals, entre elles la vaga, com a mesura de protesta per l'anunciat tancament de les bases de Tenerife Sud, Gran Canària i, possiblement, Girona, uns tancaments que "suposaran l'acomiadament de més de 100 pilots en tota Espanya".

Més d'un 90% dels pilots consultats pel sindicat Sepla han dit sí a la pregunta "autoritzes a la Secció Sindical a prendre totes les mesures legals que es considerin necessàries, inclosa la vaga, per resoldre l'actual conflicte?", segons ha informat el Sindicat Espanyol de Línies Aèries (Sepla).

En declaracions a Europa Press Televisió, el delegat sindical de Ryanair, Francisco Gómez, ha assegurat que "encara no s'ha convocat la vaga", però ha reconegut que "la situació no és agradable". "Entenem que la vaga és un dels únics camins que hi ha, perquè Ryanair és una companyia molt dura a l'hora de negociar. Se senten amb impunitat per fer les lleis a la seva manera", ha indicat Gómez.

Els pilots protesten per l'anunciat tancament de bases, que no està fonamentat amb cap argument legal ni econòmic i suposaria l'acomiadament de més de cent pilots.

L'equip legal del Sepla està estudiant de què forma donar sortida a la voluntat del col·lectiu i assenyala que les mesures que s'adoptin finalment seran degudament comunicades a l'opinió pública, "amb la finalitat de perjudicar el menys possible als passatgers".