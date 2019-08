15 de agost de 2019

El servei de neteja del litoral recull 15 tones de residus el mes de juliol a Balears

PALMA DE MALLORCA, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una trentena d'embarcacions de l'Agència de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (Abaqua) que conformen el servei de neteja del litoral de Balears ha recollit un total de 14.985,94 quilograms de residus durant el mes de juliol, la qual cosa suposa una mitjana de 483,42 quilos de residus diaris.

Així ha informat la conselleria de Medi Ambient i Territori a través d'una nota en la qual han detallat que el plàstic és el material que s'ha retirat amb més assiduïtat, atès que representa el 49,66 per cent de tots els residus recollits, amb un total de 7.442,15 quilos.

La resta de materials més comuns són les fustes (20,13 per cent), vegetació (14,67 per cent), orgànic (9,01 per cent), altres (6,33 per cent) i olis (0,20 per cent). Per Illes, a Mallorca s'han recollit 10.406,13 quilos; a Menorca, 2.497,30; a Eivissa, 1.688,10; i a Formentera, 394,40 quilos.

Cal recordar que el servei de neteja del litoral és únic en el Mediterrani i compta amb trenta embarcacions propulsades amb gas propà GLP i càrrega solar que treballen en el semilitoral i a la riba de la platja. En concret, Mallorca disposa de catorze vaixells, Menorca i Eivissa de set i Formentera, de dos.