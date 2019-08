24 de agost de 2019

Simulen baralles i escàndols en establiments de Mallorca per despistar al personal i aprofiten per robar

PALMA DE MALLORCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha detingut a tres persones que des del principi de l'estiu van cometre diversos furts en interior de comerços de diferents localitats de Mallorca fent-se passar per turistes i simulant escàndols i baralles que despistaven a treballadors i clients dels locals.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, després de conèixer que un grup de persones estaven cometent nombrosos furts en comerços de Mallorca, la Guàrdia Civil va iniciar una investigació amb la finalitat d'identificar i detenir-les.

Després de recaptar nombrosos testimoniatges i proves, es va aconseguir identificar als integrants del grup, tots ciutadans romanesos. En una de les vigilàncies al fet que van ser sotmesos, els agents els van sorprendre quan intentaven cometre un nou furt.

El Modus operandi era sempre el mateix. Un home i una dona que es feien passar per turistes accedien als comerços, mentre el tercer esperava en un cotxe estacionat en els voltants.

Els que entraven a l'establiment simulaven baralles i escàndols provocaven de forma deliberada una situació d'estrès i confusió entre els propietaris i clients.

En aquest moment, aprofitaven per sostreure qualsevol objecte de valor que trobessin per sobre dels mostradors, tant del local comercial com de qualsevol client, terminals mòbils, carteres o diners en metàl·lic.

Realitzat un registre en l'habitatge que residien a Palma, es van trobar diferents telèfons mòbils, ordinadors portàtils, així com peces utilitzades per a la comissió d'aquests delictes.

La investigació ha constatat que els implicats enviaven al seu país d'origen la mercaderia robada, a través d'una empresa de paqueteria i que posteriorment rebien l'efectiu.

Fins al moment s'han esclarit un total de set delictes esclarits, si bé els investigadors segueixen analitzant efectes recuperats doncs sospiten que la quantitat de furts sigui major.