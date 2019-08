31 de juliol de 2019

Sindicats demanen una pujada salarial del 12% en el conveni de comerç en Balears enfront del 10% de patronals

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Els sindicats de la Mesa negociadora del nou conveni col·lectiu de comerç --UGT, CCOO i USO-- han demanat aquest dimecres en una trobada amb la part empresarial --Afedeco, Pimeco i Pimes-- una pujada salarial del 12 per cent, tres punts per sota del que reclamaven inicialment en un termini de tres anys, enfront del 10 per cent que han ofert les patronals.

Segons ha explicat el Federació d'Empresaris de Comerç de Balears (Afedeco) a Europa Press, Antoni Gayà, durant la reunió "s'ha avançat moltíssim" i, de fet, ha estat "la més positiva fins al moment", ja que s'ha acordat augmentar la vigència del conveni de tres a quatre anys i s'ha abordat la pujada salarial, "entre altres serrells més tècnics".

En aquest sentit, des de CCOO han matisat a Europa Press que la reunió ha estat "bastant efectiva", ja que les dues parts --sindical i empresarial-- "han flexibilitzat postures" i "han aconseguit atracar els interessos d'ambdues bandes".

Pel que fa a l'augment de la vigència del conveni, CCOO ha dit que "serà més fàcil i donarà estabilitat", si bé en relació al percentatge salarial han defensat que "menys d'un 12 no és assumible, si es compara amb la mitjana dels convenis que se signen a les Illes".

En aquesta línia, fonts d'UGT han considerat que des de la part patronal "han mogut peça" amb el 10 per cent proposat de pujada salarial i "s'han apropat al que demanaven els sindicats, però no suficientment". "Ha estat una trobada moderadament positiva", han declarat.

D'altra banda, el president de l'Associació del Petit i Mig Comerç (Pimeco), Toni Fuster, ha recordat que el conveni afecta a "un sector poc homogeni" el que suposa que, al seu judici, "moltes vegades, s'oblidi de pensar en els petits comerços".

Sobre això, Fuster ha considerat que l'increment del 10 per cent en el salari ja suposa és una "pujada important per als petits comerços" i l'ha titllat d'"ambiciosa".

POSSIBLE PREACORD A l'agost

Gayà ha dit que "s'està en un moment molt bo per arribar a un preacord", per la qual cosa ha avançat que es tornaran a reunir el 14 d'agost, dia en el qual es podria arribar a aquest consens i signar l'acord definitiu al setembre. "Per la part empresarial ho esperem", ha afegit el president d'Afedeco.

En aquest sentit, des de Pimeco han sostingut que el conveni està "a punt de tancar-se" i han demanat als sindicats "que pensin en el moment que es viu, en un estiu complicat i en la caiguda de vendes" per arribar a un consens.

Sobre això, des d'UGT han concretat que "caldrà esperar" a la segona trobada però s'han mostrat molt fermes en què "si no s'apropen el 12 per cent de pujada no hi haurà conveni".

Pel que fa a altres temes, des de CCOO, han concretat que "queda per discutir qüestions que no s'han acabat de tancar com la baixa i el complement d'incapacitat laboral".

En termes més concrets, la Mesa està conformada per set representants de la UGT, sis de CCOO i dos de l'USO i, així mateix, per la part empresarial, de forma paritària Afedeco compta amb deu representants i els altres cinc del conjunt de les Pimes, Pimeco, Pimeef i Ascome-Pime Menorca.

Cal recordar que l'actual conveni finalitzava el 31 de març i que les negociacions per arribar a un acord per a un nou van començar al gener amb aquesta Mesa.