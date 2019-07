12 de juliol de 2019

Com prevenir i tractar un cop de calor

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sis persones, la majoria de col·lectius de risc, s'han vist afectades per un cop de calor en Balears des de el 1 de juny, segons dades de la Conselleria de Salut.

Tres dels afectats són homes que van estar exposats a la calor per motius laborals i dos són dones de 65 anys o més. Cinc dels afectats van ser atesos als hospitals públics de les Illes Balears (dues a l'Hospital Universitari Son Llàtzer, un a l'Hospital de Manacor, un a Can Misses i un a l'Hospital de Formentera) i l'altre al centre de salut Escola Graduada de Palma.

SÍMPTOMES D'UN COP DE CALOR

El cop de calor és una situació que pot ser greu, en la qual la temperatura corporal arriba als 40 graus i el cos no pot rebaixar-la per si mateix de manera eficaç. És causat per la permanència perllongada en ambients molt calorosos o per realitzar una activitat física intensa quan fa molta calor.

Es reconeix per l'aparició de símptomes com una temperatura molt elevada, pell enrogida, calenta i seca; pols accelerat i respiració ràpida, enrampades, mal de cap, nàusees o vòmits, somnolència i molta set. També pot haver-hi confusió, convulsions i pèrdua de coneixement (que de vegades és el primer símptoma en adults majors).

QUI TENEN MÉS RISC DE SOFRIR UN COP DE CALOR

Les persones que tenen més risc de ser afectades per un cop de calor són les majors de 65 anys (i més si viuen soles o són depenents), els bebès i els nens petits, les persones amb malalties cròniques o amb determinades medicacions -com a antidepressius, diurètics, antihipertensius...-, els treballadors en ambients calorosos, i les persones que fan exercici físic intens en les hores de més calor.

Els serveis mèdics estan obligats a notificar les dades sobre casos de cops de calor, que recull el Servei d'Epidemiologia de la Direcció general de Salut Pública. Aquestes dades es registren de l'1 de juny al 15 de setembre.

COM PREVENIR ELS COPS DE CALOR

Per prevenir els cops de calor, la Conselleria recomana tancar les finestres i les persianes o cortines quan entri directament el sol a casa, ventilar en la primera i última hora del dia i procurar romandre a les habitacions més fresques. També aconsellen dutxar-se diverses vegades al dia o refrescar-se la pell amb tovalloles humides.

Al carrer, demanen evitar les hores de més calor i les activitats físiques intenses, cercar l'ombra i posar-se roba ampla i de teixits lleugers amb colors clars. També recomanen portar-se una ampolla d'aigua. Mai cal deixar a algú en un vehicle aparcat, ni amb les finestretes baixades, perquè la temperatura es pot elevar ràpidament en pocs minuts.

Quant al menjar i beguda, és recomanable beure líquids en abundància fins i tot quan no es té set. La millor beguda és l'aigua i s'han d'evitar begudes alcohòliques -perquè deshidraten-, excitants -com a cafè o te- o amb molt sucre. Es recomana que sigui aigua a temperatura ambient i no massa fresca. Els sucs de fruites, llet i sopes fredes com el gaspatxo també ajuden, així com la ingesta de fruita i verdura i evitar els menjars calents i copiosos.

COM ACTUAR DAVANT UN COP DE CALOR

La Conselleria indica que en cas de detectar -o sospitar- un cop de calor cal cridar el 061 i posar-se en un lloc fresc i a l'ombra. Per ajudar a algú amb un cop de calor aconsella llevar-li l'excés de roba, mullar-lo amb aigua fresca i ventar-lo.