13 de agost de 2019

Sonia Vivas demana a Pedro Sánchez que permeti obrir el port de Palma per acollir l'Open Arms

PALMA DE MALLORCA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Justícia Social, Feminisme i Lgtbi, Sonia Vivas, ha demanat aquest dimarts al president del Govern, Pedro Sánchez, que permeti obrir el port de Palma per acollir el vaixell de salvament Open Arms, que està a la deriva des de fa 12 dies amb més d'un centenar de migrants a bord.

Durant una concentració enfront de la seu de la Delegació del Govern a Balears de Palma, Vivas ha assegurat que "en aquests moments els tècnics de la regidoria estan estudiant la línia de subvencions que hi ha destinada per treballar els temes d'acolliment".

En aquest sentit, ha declarat que estan valorant "de quina manera" es podria acollir aquestes persones, i si es podria "destinar una partida econòmica" a aquesta acció.

D'altra banda, Vives a recordat que l'obertura del port és una competència estatal i que, sense el permís de l'Estat, el Consistori no podrà intervenir.

Finalment, la regidora de l'Ajuntament ha criticat Itàlia per no permetre el desembarcament de l'Open Arms en les seves costes i per "contravenir els tractats internacionals". "Itàlia és responsable que hi hagi gent morint al mar i gent que no pot baixar-se d'un vaixell", ha afegit.