5 de setembre de 2019

SOS Refugiats creu que a Eivissa no existeixen mitjans per assistir a migrants que arriben "desesperats"

EIVISSA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Entitats com Eivissa Consciència i SOS Refugiats Eivissa han lamentat que a l'Illa no existeixen mitjans per assistir a migrants que "vénen desesperats a la recerca d'una vida millor".

Segons han afirmat, els migrants, en sortir dels seus països, actuen com van fer "eivissencs durant l'època tan dura de la Guerra Civil i anys posteriors".

En un comunicat, des de les entitats han relatat que el dimarts voluntàries d'Eivissa Consciència i SOS Refugiats Eivissa van acudir a la Comissaria de Policia Nacional per interessar-se pels migrants.

Tal com han explicat, en les dependències policials van poder reunir-se amb el comissari Manuel Hernández per conèixer com anaven a ser atesos. Si inicialment no hi havia plaça en un centre de la península per a quatre d'aquests migrants, finalment són dos els que s'han quedat sense plaça.

SOS Refugiats Eivissa ha ofert acompanyament als migrants, destacant que volen confirmar que els seus drets estan garantits.

A més, han afirmat que l'"única manera de resoldre aquest problema és conscienciar tant a la societat civil com a les institucions que la migració és un procés irrefrenable".

També han considerat que fins que els ciutadans no es posin en el lloc de qui "opta per tirar-se al mar com a última solució", no es podrà donar una ajuda real.