8 de juliol de 2019

'Suasi i Els Electrodomèstics', protagonistes del concert d'aquest divendres a benefici de Projecte Home Balears

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El músic Pep Suasi serà el cap de cartell del concert a benefici de Projecte Home Balears, que tindrà lloc aquest divendres 12 de juliol a les 20.00 hores en el Teatre Principal, segons ha informat l'organització.

El concert clausura la gira del projecte musical 'Equilibrista Emocional' del músic Pep Suasi i Projecte Home. Segons han explicat els organitzadors, el músic va formar una nova banda, 'Els Electrodomèstics', per a aquest projecte, amb Tomeu Marroig a la guitarra, Bernat Company a la bateria, Pep Estrada al baix i el teclista argentí Tito Dávila.

L'espectacle, que ha passat en l'últim any per onze teatres de la geografia mallorquina, culminen amb l'actuació a Palma, en la qual també estaran presents músics com Júlia Colom, Miquel García, Toni Cerdà, Guillem Cerdà o Glòria Franquet, entre altres.

La recaptació per venda de discos, drets d'autor i entrades del concert --disponibles ja a la pàgina web o en la taquilla del Teatre Principal-- es destinaran íntegrament a Projecte Home Balears.