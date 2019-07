1 de juliol de 2019

Successos.- Detingudes dues persones a Sant Antoni per trencar retrovisors de 10 vehicles i resistir-se als agents

EIVISSA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Local de Sant Antoni de Portmany han detingut dos individus, presumptes autors d'un delicte de danys i de resistència als agents de l'autoritat.

Segons han informat des de l'Ajuntament, aquesta nit damunt les 00.30 hores s'ha rebut un avís informant que dos individus es trobaven pels voltants del carrer Mossen Ribas i Ferrer provocant danys de diversa consideració als vehicles estacionats.

En personar-se els agents en el lloc, van observar com dues persones estaven donant cops als retrovisors dels cotxes, procedint els agents a la seva detenció per ser presumptes autors d'un delicte de danys. Posteriorment, van ser traslladats a dependències de la Guàrdia Civil per a la seva custòdia i passada a disposició judicial.

Els agents van comptabilitzar un total de deu vehicles danyats, informant als seus propietaris dels passos a seguir per reclamar els danys produïts en els seus vehicles.