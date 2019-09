10 de setembre de 2019

Successos.- Detingudes tres persones per dedicar-se al trànsit de drogues a La Soledad (Palma)

PALMA DE MALLORCA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos homes i una dona han estat detinguts per la Policia Nacional per dedicar-se presumptament el trànsit de drogues a la barriada palmesana de La Soledad.

Segons ha informat la Policia en un comunicat, van iniciar un operatiu després d'haver rebut diverses queixes en les quals se'ls indicava que, a un domicili d'aquest barri, acudien nombroses persones que romanien escassos minuts a l'interior, per la qual cosa podrien tractar-se d'un punt de venda de droga.

Així, els agents van comprovar que, a més de l'alt nombre de persones que acudien al lloc, els detinguts es dirigien en cotxe amb freqüència al Centre d'Integració Social (CIS), on recollien a una dona, la lider, qui es troba complint dues condemnes per la comissió anterior de tots dos delictes de trànsit de drogues. Posteriorment, es dirigien al punt de venda, des d'on al cap d'unes hores tornaven al CIS per tornar a deixar la dona.

Precisament, en un d'aquests viatges rutinaris al CIS, els agents van veure com els detinguts li van fer entrega a la dona d'una quantitat de diners la procedència dels quals suposadament estava en les compravendes de cocaïna que es produïen al domicili. L'objectiu d'ella era controlar el punt de venda i obtenir els beneficis.

Al moment de la detenció, els dos homes es trobaven al seu vehicle des d'on van ser conduïts fins al barri de La Soledad. Al registre de dos domicilis, els agents van confiscar 26 grams de cocaïna, 200 comprimits de Trankimazin, 150 grams de substància de tall, diners en efectiu i un gran nombre d'útils per al tall, pesatge i empaquetat de la droga.

PUNT DE VENDA 24 HORES

A més, al moment de la detenció de la dona, quan es dirigia al CIS per reingressar, els agents van confiscar diners en efectiu de la recaptació d'un dia al punt de venda que subministrava substàncies durant 24 hores.

Segons ha informat la Policia, els consumidors d'aquest punt de venda de droga s'arribaven a injectar en la via pública i els detinguts disposaven d'una 'narco sala' per al consum de coca base i un altre domicili on una dona mantenia un 'narco pis' per consumir destinat a clients amb cert poder adquisitiu.