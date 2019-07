8 de juliol de 2019

Successos.- Interposen tres denúncies a Eivissa a conductors embriacs i detecta a altres nou que havien consumit droga

EIVISSA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Local d'Eivissa ha tramitat aquest cap de setmana un total de denúncies per alcoholèmies positives i ha detectat a nou conductors que havien consumit drogues.

Al costat d'efectius nacionals, els agents van dur a terme a la matinada del divendres un control a l'avinguda Pedro Matutes Noguera i a l'avinguda de Santa Eulària.

En l'operatiu, també van ser interposades deu denúncies per infraccions de trànsit; van ser retirats sis vehicles de la via pública i es van aixecar 17 actes per aprehensió i tinença d'estupefaents.

D'altra banda, els agents van participar en la nit del dissabte en els treballs d'extinció de l'incendi de dos vehicles estacionats al carrer Río Tajo. El foc també va afectar una furgoneta i a un altre turisme. A més, es van registrar danys materials en els exteriors d'una nau industrial.