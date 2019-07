26 de juliol de 2019

Successos.- Passa a disposició judicial el jove drogat que va atropellar a un operari de neteja de Sant Josep

EIVISSA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jove de 29 anys detingut per causar la mort d'un operari de neteja de Sant Josep ha passat a disposició judicial, segons ha informat la Guàrdia Civil.

L'home, de nacionalitat britànica, va donar positiu en cocaïna i cànnabis i està acusat d'un delicte d'homicidi per imprudència greu.

El succés va tenir lloc aquest dimecres, quan el jove conduïa un tot terreny que va envestir la víctima, qui es desplaçava en un motocarro per la carretera de Cala Comte. Els sanitaris no van poder fer res per salvar-li la vida.

El mort és un home de nacionalitat espanyola nascut en 1981.