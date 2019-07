23 de juliol de 2019

Suspenen les autoritzacions del foc en Balears aquest dimarts per meteorologia extrema

PALMA DE MALLORCA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Medi ambient i Territori ha suspès per a aquest dimarts les autoritzacions d'ús de foc a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera per meteorologia extrema.

Així ha informat l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) a través del seu compte social Twitter. Per la seva banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per a aquest dimarts l'alerta groga a Eivissa, Formentera, Menorca i part de Mallorca per temperatures màximes, una alerta que es mantindrà activa fins a aquest dimecres.