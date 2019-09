3 de setembre de 2019

La televisió basca compra el programa d'IB3 'Jo en sé + que tu'

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La televisió pública basca, l'EITB, ha comprat i adaptat el programa d'IB3 Televisió 'Jo en sé + que tu', creat per la cadena autonòmica de Balears i Mediapro.

Segons han informat des d'IB3, aquest dilluns l'EITB va estrenar a les 16.30 hores la seva adaptació del programa balear, amb l'humorista Iñaki Urrutia com a presentador.

'Jo en sé + que tu' es va estrenar el maig passat a IB3 Televisió i des de llavors ha aconseguit "resultats molt positius i ha animat a un públic molt fidel", asseguren des d'IB3. El programa s'emet de dilluns a divendres a les 21.30 hores, està presentat per l'actor David Ordinas i es grava als estudis de Nova Televisió a Palma.

IB3 ha destacat el fet que "per primera vegada" un format creat per la televisió pública arribi a l'EITB. A més, han assegurat que altres televisions autonòmiques que formen part de la FORTA s'han interessat pel format i estan "molt pendents" de l'evolució tant en IB3 com a l'EITB.

En aquest concurs, tres equips de tres persones han de demostrar els seus coneixements i ser bons estrategues per poder guanyar un premi en metàl·lic, que aquesta setmana ascendeix als 20.000 euros.