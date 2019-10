21 de octubre de 2019

El termini per optar a les 123 places de la Policia Local de Palma finalitza aquest dimecres

El termini de sol·licituds de la convocatòria per optar a 123 places de Policia Local de Palma -101 de torn lliure i 22 mitjançant procés extraordinari- finalitza aquest dimecres, 23 d'octubre.

Així ho ha recordat aquest dilluns l'Ajuntament de Palma en una nota de premsa en la qual indica que la previsió és que els nous agents s'incorporin al cos al llarg de 2020.

La regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, ha explicat que la major part seran policies de barri. A més, ha ressaltat que, aplicant el Pla d'Igualtat de Cort i la Llei de coordinació de les policies locals de Balears, es reservarà un 40 per cent de places per a dones, "que estan infrarepresentades en el cos", ha recalcat.

Per això, la regidora ha animat a la ciutadania, i especialment a les dones, a presentar-se a la convocatòria. "Necessitem moltes dones a la policia, amb aquesta reserva del 40 per cent enviem un missatge d'igualtat i també de modernitat", ha emfatitzat.

COM PRESENTAR-SE

Les instàncies per a la sol·licitud es poden trobar a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Així mateix, l'imprès pot obtenir-se a través de la pàgina web de l'Ajuntament, a l'apartat d'Ocupació Pública.

Els aspirants hauran de tenir la nacionalitat espanyola, 18 anys, i comptar amb el títol de batxillerat, tècnic, o equivalents. També hauran de disposar dels permisos de conduir A2 i B en vigor i el nivell B2 de llengua catalana.

Així mateix, com a la resta de convocatòries d'ocupació pública, no podran patir malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o disminueixi el desenvolupament correcte de les funcions; ni estar inhabilitats per exercir la funció pública o haver estat separats del servei de l'administració. Tampoc podran tenir antecedents penals per delictes dolosos.

Les persones interessades hauran de comprometre's mitjançant declaració expressa a portar armes i, si escau, utilitzar-les. Les bases de la convocatòria estan publicades en el BOIB del 10 d'agost.

PROVES SELECTIVES

Quant al torn lliure, el procés selectiu consta de dues fases: fase de l'oposició, de caràcter eliminatori, i una fase de pràctiques, integrada tant per la del curs de capacitació que realitzarà l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) com per una fase de pràctiques de sis mesos en el municipi, relacionades amb les funcions pròpies de la categoria de policia.

L'objectiu de l'Ajuntament de Palma és convocar de forma periòdica processos selectius per estabilitzar la plantilla. Les places que es convoquen són de reposició d'efectius i provenen de jubilacions i excedències que s'han anat produint en l'última dècada i que no s'havien cobert.