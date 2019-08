20 de agost de 2019

Terraferida creu que la denúncia que investiga Fiscalia sobre abocaments d'aigües fecals és una "vendetta política"

Una platja senyalitzada amb bandera vermella per un abocament d'aigües mixtes. CORT - ARCHIVO

El grup ecologista Terraferida creu que la denúncia que investiga la Fiscalia sobre els abocaments d'aigües fecals dels emissaris en la Badia de Palma és una "vendetta política".

Així s'ha expressat el grup en un missatge publicat a la seva pàgina de Facebook, en el qual qüestiona la "credibilitat" de l'advocat que ha presentat la denúncia i apunta a una "campanya irresponsable" d'una part del sector nàutic, al que acusa de voler "seguir llançant l'àncora des dels seus iots on els doni la real gana".

Terraferida ha assenyalat també que els veïns de Palma porten "prop de 20 anys" denunciant el problema "i mai els havien fet cas".

A més, el grup ha defensat l'actuació de l'Ajuntament de Palma, perquè considera que va treure "a la llum l'escàndol dels emissaris" i va protegir "la salut pública tancant platges quan cal". "Tots els càrrecs públics que facin el possible per detenir els abocaments, informar a la població, cercar recursos per millorar la depuració i mantenir els aspectes positius del decret [de Posidònia] haurien de merèixer tot el suport", han dit des de Terraferida.

Finalment, el grup ecologista creu que els abocaments demostren l'"evidència" que Balears està "desbordada" i que les seves infraestructures "no poden suportar aquest creixement constant del turisme".

La Fiscalia investiga un presumpte delicte mediambiental. La Guàrdia Civil va registrar fa uns dies la seu de l'Empresa Municipal d'Aigües i Clavegueram (Emaya) i va requisar un ordinador de l'antiga gerent de l'ens, Imma Mayol.