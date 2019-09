25 de setembre de 2019

Thomas Cook només disposava d'efectiu fins al 4 d'octubre, segons 'Financial Times'

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El turoperador del Regne Unit Thomas Cook només disposava de liquiditat fins al 4 d'octubre, segons es desprèn dels documents d'insolvència elaborats per la companyia als quals ha tingut accés el diari britànic ' Financial Times'.

A finals de setembre, el gegant dels viatges havia de fer front a pagaments equivalents a 500 milions de lliures (456,79 milions d'euros) a hotels associats i creditors. No obstant això, la signatura només disposava de 956.000 lliures (1,07 milions d'euros) en reserves d'efectiu i 31 milions de lliures (35 milions d'euros) en comptes bancaris quan va anunciar la seva fallida.

D'acord a la documentació, el turoperador va rebre cinc ofertes per certes parts o la totalitat de la seva aerolínia, una oferta per la venda del seu negoci de turoperador a Fosun i una altra oferta pel seu negoci als països nòrdics. No obstant això, totes elles van ser rebutjades perquè la junta va decidir que no reflectien el valor adequat i perquè no salvarien la resta del grup.

La falta de liquiditat es va agreujar durant els mesos d'estiu, quan els proveïdors de solucions de pagament (Cncardis, Nets, Barclays, UniCredit i American Express) van decidir reduir la seva exposició a Thomas Cook retenint els pagaments dels clients o fins i tot cancel·lant els seus serveis.