26 de setembre de 2019

Thomás diu que la fallida de Thomas Cook és un "problema important" que afecta a Balears com a destinació turística

EIVISSA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament balear, Vicenç Thomás, ha reconegut a Eivissa que la fallida de Thomas Cook és "un problema important per a la Comunitat Autònoma" perquè "afecta al principal sector econòmic", afegint que el cessament afecta a les Illes com a destinació.

Des d'Eivissa, ha recordat que era un touroperador "important" i el seu cessament afecta a les Illes com a destinació turística, "es digui Mallorca, Eivissa o Menorca", i amb efectes secundaris com la connectivitat o hotels tancats i, així, "entre tots cal afrontar aquesta problemàtica", tractant de "projectar cap al futur" i aconseguint que el sector turístic "aguanti aquest cop".

Thomás ha anunciat que aquest dimarts el Parlament tornarà a abordar aquesta situació i que el conseller de Turisme donarà explicacions la setmana vinent sobre l'arrel del problema i què s'està fent per reduir l'impacte. "Al final no només afecta a l'interès dels turistes, sinó també al de part dels ciutadans", ha afirmat.

SOBRE LA REFORMA "URGENT" DE LA LLEI DE CONSELLS

Thomás, durant la seva visita a Eivissa, ha qualificat com a "urgent" la reforma de la Llei de Consells, ja que l'actual data de l'any 2.000. "És una necessitat i les institucions han de parlar entre elles i aportar en positiu", ha afirmat a Eivissa després de reunir-se amb el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.

Marí, per la seva banda, ha agraït la visita per tractar "temes que des d'Eivissa tenen representativitat al Parlament", com l'esmentada Llei de Consells.

Així mateix, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de celebrar a Eivissa algun acte per donar a conèixer als ciutadans el Parlament més en profunditat, així com l'activitat parlamentària.

Thomás ha recordat que realitza aquestes visites institucionals per abordar temes comuns, alguns procedents de la legislatura anterior, així com projectes de futur perquè "és molt important que les institucions parlin".