11 de juliol de 2019

Thomàs: "Els que encara estiguin ancorats en els temps de les majories absolutes s'han equivocat en la lectura"

El president es demana "des de quan la pluralitat i la diferència d'opinions s'han convertit en un obstacle"

PALMA DE MALLORCA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament balear, Vicenç Thomàs, ha assegurat aquest dijous que "els que encara estiguin ancorats en els temps de les majories absolutes s'han equivocat en la lectura" del moment actual, durant el seu discurs a la sessió solemne d'obertura de la X legislatura autonòmica.

Thomàs ha incidit en que aquesta "ha de ser una legislatura de solucions" i s'ha mostrat preocupat per que s'entengui com una cosa negativa que hi hagi "més grups parlamentaris que mai" a l'hemicicle. "Des de quan la pluralitat i la diferència de opionines s'han convertit en un obstacle?", s'ha demanat.

((Hi haurà ampliació))