6 de setembre de 2019

Thomàs rep en audiència al president del CES

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El president del Parlament, Vicenç Thomàs, ha rebut aquest divendres en audiència al president del Consell Econòmic i Social (CES), Carles Manera, en el marc dels contactes que manté Thomàs amb els representants dels òrgans estatutaris.

Segons ha informat la Càmera balear, Manera ha estat acompanyat en la seva visita pel secretari general del CES, Josep Valero. A més, el Parlament ha recordat que el CES està definit en l'article 78 de l'Estatut d'Autonomia com "l'òrgan col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social".

El CES es configura com a ens de dret públic, dotat de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'actuar, que disposa d'autonomia orgànica i funcional per complir les finalitats. És independent del Govern o altres òrgans, associacions o institucions públiques o privades, la qual cosa és imprescindible per desenvolupar la seva activitat consultiva de manera objectiva i autònoma.