6 de setembre de 2019

Un total de 14 professionals sanitaris comuniquen incidents de violència aquesta setmana a Balears

Un total de 14 professionals sanitaris de les Illes han comunicat incidents de violència durant aquesta setmana, segons ha informat aquest divendres el Sindicat de Tècnics d'Infermeria (SAE) en un comunicat.

Així, s'han produït prop d'una quinzena de situacions de diferent consideració durant el desenvolupament del treball d'aquests professionals "en les quals s'han vist increpats i, fins i tot amenaçats de mort, per algun pacient".

Segons el sindicat, "el desconeixement de les funcions de cada professional, del funcionament dels mateixos serveis de salut, l'angoixa per un diagnòstic que no arriba, la desesperació per les llargues hores d'espera o la saturació de les urgències" provoca que s'alteri l'estat emocional dels usuaris de la sanitat.

No obstant això, aquestes possibles causes "no són motiu, ni justifiquen que un professional sigui agredit", ha declarat el secretari d'Acció Social i coordinador de la campanya en contra de les agressions del sindicat, Daniel Torres.

"No podem deixar d'insistir en la necessitat de posar mesures urgents i contundents que frenin aquesta situació. No es poden considerar fets aïllats o enfrontaments puntuals. Hi ha un problema evident contra el qual cal lluitar amb fermesa. El prestigi social del qual fins fa uns anys gaudien els professionals sanitaris lamentablement ha desaparegut però ha donat lloc a una situació inadmissible, inexplicable en la qual l'usuari ha de ser conscienciat del paper que representen els professionals de la salut en la societat", ha declarat Torres.

Els responsables de SAE traslladaran a la consellera responsable de l'àrea, Patrícia Gómez, en la propera cita que mantinguin, la preocupació dels professionals per aquestes situacions contra les quals consideren necessari "actuar amb rapidesa i eficàcia".