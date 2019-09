Un total de 165.800 balears treballen al sector turístic, la major xifra de la història, segons Randstad

PALMA DE MALLORCA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'afiliació al sector del turisme a Balears porta deu anys ininterromputs de creixement i aquest estiu ha fregat els 165.800 professionals, la major xifra de la història, segons l'estudi efectuat per Randstad, amb dades oficials, sobre l'evolució del mercat laboral al sector amb motiu del Dia Internacional del Turisme, que se celebra el 27 de setembre.

En concret, l'afiliació mitjana s'ha situat en 165.740 treballadors. El volum --mitjana d'ocupats durant els mesos de juny, juliol i agost--- d'aquest any a la regió s'ha incrementat un 1,9% en l'interanual, per sota de la mitjana nacional (3,8%), i un 43,1% més que en 2008.

Analitzant la sèrie històrica, es detecta que, després de superar els 115.000 ocupats en 2008, Balears es va trobar amb la xifra més baixa el 2009 amb menys de 110.000 afiliats. Des d'aquest any i després de deu anys en continu creixement es troba amb la xifra més alta, un 43,1% de creixement el 2019 pel que fa a 2008.

L'estudi també té en compte el nombre d'afiliats segons la comunitat autònoma. D'aquesta manera, Randstad destaca que totes les regions han incrementat els ocupats en aquest sector, una cosa que també va ocórrer en 2018.

Per comunitats, els increments més elevats s'han produït a Andalusia (5,8%), la Regió de Múrcia (5,3%), Comunitat Valenciana, La Rioja (ambdues amb 4,6%) i Cantàbria (4,5%). Per sobre de la mitjana nacional també es troben Galícia (4,2%), la Comunitat de Madrid, Castella-la Manxa (ambdues amb 4%), Navarra i Extremadura (3,9%).

Per sota se situen Catalunya (3,7%), Euskadi (3,5%), Aragó (3%), i Astúries (2,8%). Tanquen la llista Castella i Lleó (2,7%), Balears (1,9%), i Canàries (1,5%) com a regions amb menor creixement en l'últim any.

En relació al volum total d'afiliats en el sector turístic, Andalusia torna a estar al capdavant, registrant 322.910 professionals. A prop se situa Catalunya, amb 316.040 ocupats, seguida per la Comunitat de Madrid, amb 221.453, i la Comunitat Valenciana, amb 197.782. Tal és el seu pes, que pràcticament dos de cada cinc professionals dedicats al turisme al país treballen en alguna d'aquestes comunitats.