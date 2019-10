Un total de 190 voluntaris de 'La Caixa' han participat en activitats solidàries de Balears

30 de setembre de 2019

Participants en la carrera solidària per la fibrosi quística a Palma.

PALMA DE MALLORCA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 190 voluntaris de 'La Caixa' han participat en el que va de 2019 a Balears en 102 activitats solidàries, arribant a més de 4.400 persones.

Així ha informat Kreab aquest dilluns amb motiu de la participació de 35 voluntaris de diferents entitats -entre ells de 'La Caixa'- en la carrera Quilòmetres Solidaris per la fibrosi quística organitzada aquest diumenge per la Fundació Respiralia i l'Associació Balear de Fibrosi Quística.

En aquesta carrera solidària han participat 574 persones i els voluntaris de 'La Caixa' van oferir la seva ajuda en diferents punts de control del circuit, des del port de Portixol fins a la platja És Carnatge.

En concret, els voluntaris alertaven d'incidències o accidents, mantenien les zones lliures de plàstics i actuaven com a agents de trànsit en alguns punts.

Els voluntaris de l'entitat han participat en diferents iniciatives per recaptar fons en favor de la investigació mèdica, a més de normalitzar l'oci de persones amb malalties greus o incurables.

MÉS DE 5.000 VOLUNTARIS A ESPANYA

En total, 5.128 Voluntaris de 'la Caixa' han participat en més de 2.770 activitats solidàries, ajudant a més de 97.700 persones, vulnerables en tot el país, en programes socials, culturals o mediambientals de l'Obra Social 'la Caixa', o bé en el marc d'accions locals descentralitzades.

El Programa de Voluntariat de la Fundació Bancària 'la Caixa', format per empleats en actiu, jubilats i prejubilats de l'entitat, així com amics, familiars i clients, ha complert aquest any el seu onzè aniversari de tasca solidària.

Finalment, les dades reflecteixen que l'Associació de Voluntaris de 'la Caixa' ha incrementat en més del 55 per cent el nombre d'activitats de voluntariat en l'últim any.