7 de agost de 2019

Un total de 247 joves amb discapacitat cerquen feina a Balears, segons un informe

PALMA DE MALLORCA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 247 joves amb discapacitat cerquen feina a Balears, la qual cosa suposa un 2,6 per cent respecte al total d'aturats joves a Espanya, segons un informe realitzat per la fundació Adecco i Jysk.

L'informe indica que aquesta xifra correspon també al 2,5 per cent del total d'aturats menors de 25 anys a les Illes. Quant a l'evolució del nombre de joves aturats amb discapacitat a Balears, es constata un descens del 10,5 per cent en l'últim any.

La xifra d'aturats joves en la comunitat també disminueix durant l'últim lustre respecte a la dels aturats joves amb discapacitat, un 45,9 per cent enfront del 24,5 per cent.

Amb motiu del Dia Internacional de la Joventut que se celebra el pròxim 12 d'agost, la Fundació Adecco i Jysk han realitzat aquest informe titulat 'Joves amb Discapacitat, motor de futur', un treball que analitza a 300 persones amb discapacitat entre 18 i 30 anys. A més, l'informe utilitza investigacions realitzades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero, ha afirmat que els "joves amb discapacitat veuen incrementades les seves dificultats i, per garantir un futur igualitari, en el qual tinguin les mateixes oportunitats, és fonamental treballar tant amb l'empresa ordinària com amb els joves".

NIVELL NACIONAL

En l'actualitat es comptabilitzen a Espanya 9.419 joves amb discapacitat (fins als 25 anys) inscrits com a demandants d'ocupació, és a dir, l'1,9 per cent del total d'aturats joves a Espanya (502.900).

Segons indiquen, el seu perfil respon al d'un home (64 per cent), que resideix majoritàriament a Andalusia (22,7 per cent), Catalunya (15,6 per cent), Comunitat Valenciana (11,2 per cent) i Comunitat de Madrid (10,5 per cent). Aquestes quatre comunitats autònomes concentren a sis de cada deu empleats amb discapacitat menors de 25 anys.

A més, destaca que el 27 per cent dels demandants aturats menors de 25 anys amb discapacitat és de llarga durada. Amb això, dels 9.419 aturats, 2.551 joves amb discapacitat fa més d'un any que cerquen feina sense èxit. En concret, el 15,3 per cent porta entre un i dos anys i un 11,8 per cent supera els dos anys.

L'informe assegura que els prejudicis i les creences estereotipades a les empreses "frenen la contractació de joves amb discapacitat". En aquesta línia, sis de cada deu enquestats afirmen que la discapacitat els perjudica l'hora de trobar una feina i encara un 25 per cent no indica en el seu currículum que té una discapacitat.