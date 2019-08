20 de agost de 2019

Un total de 250 dones víctimes de violència de gènere accedeixen a un lloc de treball amb el programa 'SOIB Dona'

PALMA DE MALLORCA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 250 dones víctimes de violència de gènere han pogut accedir a un lloc de treball durant un any gràcies al programa 'SOIB Dona' que impulsa el Govern balear.

Segons ha informat aquest dimarts la Conselleria de Model Econòmic Turisme i Treball, aquestes 250 places suposen la cobertura del 60 per cent dels 370 llocs de treball que ofereixen les 76 entitats que participen en el programa.

Per illes, el 71 per cent d'aquests llocs de treball s'ofereixen a Mallorca, el 19 per cent a Menorca i el 10 per cent a Eivissa. En el cas de Mallorca, més de la meitat es localitzen a la Part Forana, mentre que la resta de contractacions s'han produït a Palma.

Així mateix, les entitats participants són Ajuntaments i ens locals vinculats, entitats sense ànim de lucre, sector públic instrumental de la Comunitat i associacions empresarials i sindicals.

El crèdit inicial d'aquesta convocatòria es va obrir el març de 2018 amb 2 milions d'euros i s'ha ampliat amb 3 milions addicionals des de gener del 2019. Així, l'última ampliació de pressupost s'ha produït aquest mes de maig després que Balears se sumés al Pacte d'Estat contra la violència de gènere, pel qual les Illes han rebut 4,2 milions d'euros més. En total, el Govern gestiona 9,3 milions d'euros per a polítiques de suport a les víctimes de violència de gènere a Balears.

Per gestionar aquesta convocatòria d'ajudes a la contractació, el SOIB compta amb una xarxa de tutores de dones víctimes d'aquesta violència. Les entitats que vulguin adherir-se al Manifest de participació poden fer-ho fins al 31 d'agost.