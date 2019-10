11 de octubre de 2019

Un total de 6.330 places d'habitatges turístics a Eivissa no estan registrats

EIVISSA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 6.330 places d'habitatges turístics a Eivissa, des del 2012, no han pogut registrar-se encara, la qual cosa significa que queden 863 expedients per revisar, segons s'ha explicat en la cinquena edició del Congrés d'Habitatges Turístics Vacacionals d'Eivissa que s'ha celebrat al Centre Cultural de Jesús.

En aquest sentit, el Consell d'Eivissa demanda que la llei turística balear atorgui a l'administració els mecanismes legals per poder complir la llei més enllà de la inspecció i la sanció. Així, la institució ha declarat que validarà totes les sol·licituds pendents per després procedir a la seva inspecció.

Un altre dels assumptes destacats en aquesta trobada ha estat que l'oferta d'habitatge turístic ha baixat a Balears un 26% entre 2016 i 2018, una dada que el president de la Federació Espanyola d'Associacions d'Habitatges i Apartaments Turístics (Fevitur), Tolo Gomila, concerneix al fet que molts propietaris "no han pogut legalitzar els seus habitatges", ja que l'administració manca dels mecanismes legals per a això.

A més, ha assenyalat que la rendibilitat d'aquests habitatges "ha baixat considerablement" perquè el flux turístic de l'illa ha disminuït en els últims tres anys.

D'altra banda, el Consell ha afirmat en aquesta cita que està treballant juntament amb la Guàrdia Civil amb l'objectiu de detectar apartaments il·legals i aixecar actes, mentre estudien "un mecanisme per poder sancionar ràpidament els infractors".

El conseller de Gestió del Territori, Infraestructures Viàries i Lluita contra l'Intrusisme, Mariano Juan, ha declarat que estan analitzant la possibilitat de precintar els pisos il·legals o demanar canvis normatius per poder fer aquests precintes.

Aquest Congrés, celebrat el 7 i 8 d'octubre, ha acollit a més una ponència sobre la sostenibilitat mediambiental en l'allotjament turístic com reutilitzar l'aigua i disminuir el seu consum, utilitzar energies renovables o la reducció de plàstics, així com claus per incrementar la rendibilitat de l'habitatge turístic, incloure millores en la qualitat dels materials, decoració, estratègies de 'revenue management' o l'actualització de preus segons oferta i demanda del mercat.