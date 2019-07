11 de juliol de 2019

Traslladen a Palma a la tortuga rescatada a la zona d'Es Freus

EIVISSA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La naviliera Baleària ha estat l'encarregada de traslladar a Palma a la tortuga rescatada a la zona d'Es Freus. L'exemplar va viatjar en una furgoneta acompanyada d'una tècnica del Centre de Recuperació d'Espècies Marines de Palma Aquarium, entitat que té un conveni de col·laboració amb la naviliera.

La companyia va facilitar el trasllat de l'animal a Mallorca perquè es pugui recuperar del postoperatori. Segons ha recordat la naviliera, diumenge passat un equip del centre de submarinisme Vellmarí de Formentera va localitzar a la mar a la tortuga amb un ham a la boca, sent intervinguda en una clínica de l'Illa.

Baleària i Palma Aquarium tenen des de fa dos anys un conveni per facilitar el transport marítim de tortugues marines, ferides o malaltes des de Menorca i Eivissa a Mallorca, on existeixen centre de rescat i recuperació de tortugues marines i cetacis.

Una vegada que les tortugues estan recuperades, Baleària col·labora en el trasllat dels animals perquè siguin alliberats en aigües del mar balear.

L'acord també inclou els desplaçaments a les Illes de tècnics del centre de recuperació de Palma Aquarium, tant per acompanyar a les tortugues, com per atendre casos greus de varamientos d'animals marins, o per assistir a formació d'equips i realització de projectes.