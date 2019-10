19 de octubre de 2019

La treballadora que va denunciar un guàrdia civil per discriminació lingüística es reincorpora aquest dilluns

PALMA DE MALLORCA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La treballadora de l'Aeroport de Palma, Paula Rotger, que va denunciar un guàrdia civil d'un dels controls d'accés al recinte per discriminació lingüística el passat 25 de juny, es reincorpora aquest dilluns al seu lloc de feina, després que Aena li retirés l'acreditació durant un mes i se li obrís un expedient després d'una contra denuncia contra ella per no haver respectat els controls de seguretat.

Segons ha informat la treballadora a Europa Press, Rotger segueix "indignada" i reitera que les denúncies interposades més tard sobre ella per part de la Guàrdia Civil "són totalment falses".

"És molt espantós com tenen la capacitat de crear un relat fals sense que els passi res. Fa poc vaig estar a la Policia Nacional i el primer que veus són cartells sobre les conseqüències de posar una denúncia falsa. Què passa?, no som tots iguals?", ha manifestat la treballadora.

El passat 11 de setembre Aena va retirar l'acreditació per accedir al seu lloc de treball durant un mes.

UN MES SENSE OCUPACIÓ PERÒ NO SENSE SOU

Segons ha explicat, després d'un mes sense acudir al seu lloc de feina, la treballadora va rebre el passat dilluns, 14 d'octubre, un correu electrònic per part d'Acciona --empresa per la qual treballa-- en el qual li comunicaven que després d'una investigació duta a terme per l'empresa, es tanca l'expedient disciplinari sense sanció econòmica.

No obstant això, Rotger assegura que l'advocat de l'Obra Cultural Balear li ha comunicat que seguiran endavant amb la demanda per discriminació lingüística.

ROTGER DENUNCIA QUE LI HAN TRENCAT LA FINESTRETA DEL COTXE AMB ELLA DINS

Cal recordar que aquest passat dimecres, Rotger va denunciar davant la Policia Nacional que un altre treballador li havia trencat la vidriera del seu vehicle "per parlar malament d'Espanya" quan ella es trobava dins del cotxe.

Segons va relatar Rotger a Europa Press, quan sortia d'una reunió sindical a l'aeroport i es trobava fent cua per pagar l'aparcament per a treballadors en companyia d'una amiga, un noi que ella no coneixia va començar a increpar-la.

Paula Rotger ha explicat que el noi havia vist l'adhesiu d'una 'estelada' que ella porta en el cotxe i va començar a insultar-la. "També em va dir que era fill d'un guàrdia civil i que per culpa de gent com nosaltres passa el que està passant a Catalunya", ha explicat a Europa Press.

"Li vaig dir a la meva companya que ens fiquéssim en el cotxe. Jo en aquest moment em vaig posar a parlar per telèfon amb el meu pare, i encara que vam voler fer-li una foto, no vam arribar a fer-la". El noi, en veure la seva intenció de fotografiar-ho, va ficar la mà per la finestreta del cotxe intentant agafar el braç de la seva companya i va començar un forcejament que va acabar amb la finestreta del cotxe trencat.

Segons ella, i després de desaparèixer uns minuts, el noi li va dir que tenia dues opcions: o denunciar o que ell li pagués la finestreta del cotxe, però Rotger va optar per cridar la Policia Nacional i interposar aquella mateixa tarda una denúncia contra ell en les dependències de l'aeroport.

Paula Rotger ha expressat que mai havia vist a aquesta persona abans i ha criticat que ell hagi anat als mitjans de comunicació "a explicar mentides".

PENDENT D'UNA REUNIÓ AMB AESA

Finalment, Rotger està pendent d'una reunió amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa), que s'ha posat en contacte amb ella després del coneixement dels fets referents al conflicte amb la Guàrdia Civil.