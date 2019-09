11 de setembre de 2019

Tres camions bolquen en un 'ferry' de Baleària que cobria la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella

PALMA DE MALLORCA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres camions transportats en un buc de Baleària que cobria la ruta Barcelona-Alcúdia-Ciutadella aquesta nit han bolcat i diversos tràilers i vehicles s'han vist desplaçats, la qual cosa ha provocat que el ferri fos desviat a Palma.

Segons ha informat la naviliera, els camions es trobaven en la coberta principal del buc 'Hypatia de Alejandría', que també transporta passatgers. L'incident no ha provocat danys personals ni conseqüències materials per al vaixell. En el buc viatjaven 253 passatgers, 75 turismes i 77 camions.

La majoria dels vehicles dels passatgers han pogut ser desembarcats, excepte cinc, i s'està treballant en alçar els camions bolcats per poder retirar-los de l'interior del ferri al llarg del matí d'aquest dimecres. A més, hi ha 38 tràilers amb destinació a Ciutadella que no poden sortir perquè els camions bloquejen el pas.

Els passatgers amb destinació Menorca han estat derivats al fast ferri 'Jaume III', que parteix des d'Alcúdia a les 9.00 hores. Els passatgers que havien de viatjar avui des de Ciutadella a Barcelona han sortit a bord del 'Jaume III' a les 11.55 hores i del 'Nixe' a les 12.15 hores amb destinació a Alcúdia. Des d'allí s'han desplaçat Palma en els seus vehicles particulars o en autobusos gratuïts facilitats per la naviliera. La previsió és que embarquin en el 'Hypatia de Alejandría' una vegada s'hagi pogut treure tota la càrrega.

Baleària ha lamentat les molèsties als passatgers i als clients de càrrega.