28 de juliol de 2019

Tres guàrdies civils fora de servei rescaten una dona que va intentar suïcidar-se en el Port d'Andratx

PALMA DE MALLORCA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres guàrdies civils que es trobaven for a de servei han rescatat una dona que va intentar suïcidar-se en el Port d'Andratx, segons ha informat l'Institut Armat en una nota.

Els fets van tenir lloc aquest dijous, quan tres agents del Grup de Reserva i Seguretat de València --que es troben a Mallorca per reforçar les tasques de seguretat ciutadana a l'estiu-- van tornar al seu domicili a Port d'Andratx després d'acabar el seu servei.

En escoltar cops violents i crits, van tornar al carrer i van observar a dues dones en una balconada d'un segon pis forcejant i cridant, que van resultar ser mare i filla. Els agents es van personar en l'habitatge i van veure com la filla tenia la intenció de saltar al buit, per la qual cosa la van subjectar i la van posar for a de perill.

Els serveis mèdics van traslladar a la jove i a la seva mare a l'Hospital Universitari de Son Espases en una ambulància, que va ser escortada per una patrulla de seguretat ciutadana.