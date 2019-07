12 de juliol de 2019

Tres hospitals de Mallorca disposaran de matalassos especials per a pacients amb úlceres per pressió

PALMA DE MALLORCA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autoritzat el subministrament mitjançant arrendament sense opció de compra de matalassos per a pacients amb úlceres per pressió per a l'Hospital Universitari Son Espases, l'Hospital General i l'Hospital Verge de la Salut.

La portaveu del Govern, Pilar Costa, ha explicat que s'ha autoritzat per un valor de 526.283 euros i que la durada del contracte és de 24 mesos, prorrogable per un període addicional de 12 mesos.

Segons ha explicat Costa, els matalassos són especials per manejar la pressió (SEMP) i estan dissenyades específicament per a pacients que presenten úlceres per pressió o riscos de sofrir-les. El seu ús, per tant, pretén prevenir-les, reduir-les o alleugerir-les i resulta "fonamental" per garantir la qualitat i l'eficiència de les cures d'aquestes ferides.

Les úlceres per pressió són lesions d'origen isquèmic localitzades en la pell i en els teixits subjacents i produïdes per una pressió perllongada o una fricció entre una superfície externa i un plànol ossi o cartilaginós.

La població més tendent a sofrir-les són les persones majors amb malalties cròniques, els pacients encamats o immobilitzats en cadires, els pacients amb alteracions de la sensibilitat i els que no perceben el dolor isquèmic, els pacients que no són capaços de mantenir una posició adequada i els pacients que ja sofreixen alguna úlcera per pressió.