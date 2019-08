Troben centenars de cossos sense sepultar en unes sales del cementiri de Manacor que feia anys que no s'obrien

Es creu que van ser dipositats en aquestes sales arran d'una reforma a principis dels anys 80

Centenars de cossos sense sepultar i caixes amb restes òssies han estat trobats en el cementiri del municipi mallorquí de Manacor, dins d'unes sales que feia anys que no s'obrien.

Segons han informat Europa Press fonts de l'Ajuntament de Manacor, dos regidors de l'actual equip de govern van trobar els cossos per casualitat en una visita al cementiri. Van decidir obrir les sales, pel que van haver de forçar la porta amb una palanca, ja que ningú en el consistori tenia les claus.

Segons les fonts consultades, el funcionari del cementiri va morir fa dos anys i el seu successor mai va tenir les claus d'aquestes sales.

La hipòtesi que es barreja des de l'Ajuntament és que tant els cossos com les restes es van dipositar en aquestes sales arran d'una reforma del cementiri a principis dels anys 80. Segons el consistori, els cossos podrien haver-se dipositat aquí temporalment però per causes que es desconeixen, mai van tornar als seus nínxols.

Després de la troballa, els responsables actuals de l'Ajuntament posaran el cas en coneixement de les autoritats i treballaran per identificar els cossos. A més, des de l'Ajuntament han avançat que demanaran "responsabilitats polítiques".

"És un tema molt sensible per a la ciutadania i pels habitants d'aquest municipi, que tenen els seus familiars enterrats en aquest cementiri, per la qual cosa des de l'alcaldia demanem respecte i prudència", han expressat des del consistori.