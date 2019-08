6 de agost de 2019

El 'Trofeu Ciutat de Palma' es disputa aquest dissabte a Son Moix

PALMA DE MALLORCA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 44 edició del 'Trofeu Ciutat de Palma' es disputarà aquest dissabte a l'estadi de Son Moix entre el RCD Mallorca i el Llevant UD a les 21.00 hores.

Segons ha informat l'Ajuntament de Palma, aquest dimarts s'ha presentat al saló de plens del consistori el 'Trofeu Ciutat de Palma', en el qual la regidora de Seguretat Ciutadana, Joana Maria Adrover, ha felicitat al RCD Mallorca pel seu ascens.

En aquest sentit, ha destacat que aquesta edició serà "molt especial" pel Mallorca, que demostrarà al terreny de joc una "magnífica projecció per als propers partits de primera".

Per la seva banda, el conseller delegat del RCD Mallorca, Maheta Molango, ha agraït a l'Ajuntament i al patrocinador de l'esdeveniment el seu suport per fer possible aquest trofeu que espera que l'afició gaudeixi.

Segons han indicat, el 'Trofeu Ciutat de Palma' és un trofeu tradicional d'estiu que es duu a terme des de 1969, sent un dels més antics de Palma.

A l'acte també han assistit el regidor 'popular' David Díez; la regidora del grup municipal de Cs Joana Maria Capó; el responsable de Trade Màrqueting de Damm Balears, Rubèn Focarda, i la representant de l'empresa de trofeus Mian, Patricia Simonet.