6 de setembre de 2019

Truyol: "La investigació desvetllarà que Emaya va fer un treball intens, cosa que altres governs no poden dir"

PALMA DE MALLORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

L'expresidenta d'Emaya, Neus Truyol, ha assegurat aquest divendres que la investigació del cas sobre la comissió d'un presumpte delicte ambiental durant la passada legislatura en el seu antic departament, revelarà que es "va fer un treball intens, cosa que altres governs no poden dir".

En una roda de premsa en la qual ha estat acompanyada per part de l'equip del govern municipal, Truyol ha tornat a defensar --després de la lectura del sumari del cas-- la seva gestió a càrrec d'aquest organisme públic i ha detallat les actuacions que es van realitzar per intentar solucionar el problema dels abocaments.

Així, ha destacat els tancaments preventius de platges quan es van produir abocaments, la pressió realitzada al Govern central per construir la nova depuradora del Coll d'en Rabassa i la inversió de 35 milions d'euros del cànon de sanejament.

HILA ES REUNIRÀ EL 16 DE SETEMBRE AMB EL MINISTERI

En concret, ha explicat que des de l'inici de la legislatura passada, en 2015, van començar a pressionar a l'Executiu central per a la renovació de la depuradora del Coll construïda en 1974, i que, pel seu costat, van invertir més de tres milions d'euros per a la compra dels terrenys per a la seva construcció. "Li toca a l'Estat fer la inversió i la licitació", ha dit per després assenyalar que en l'actualitat s'està duent a terme la redacció de l'avantprojecte d'alternatives de la depuradora. A més, ha avançat que el batle, José Hila, té previst reunir-se el 16 de setembre amb el Ministeri competent per tractar aquest assumpte.

Respecte al cànon de sanejament, ha reivindicat que durant el seu mandat (2015-2019) es van invertir els 35 milions esmentats i ha assegurat que, no obstant això, en la legislatura anterior (2011-2015), en la qual governava el PP, "es van invertir zero euros". També ha dit que entre 2001 i 2014 es van invertir 29 milions.

Sobre el cànon, ha concretat també que els principals projectes d'aquest cànon són un col·lector i un tanc de laminació, les obres de la qual ja estan en marxa.

Segons ha remarcat l'actual regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat de l'Ajuntament durant el seu període a càrrec d'Emaya es va actuar de manera "responsable i diligent" davant aquesta problemàtica, "no solament intentant solucionar-la sinó fent-la visible".

"La situació actual prové d'un dèficit històric per part de les tres administracions responsables, que són l'Estat, el Govern i l'Ajuntament, a través d'Emaya, però des de 2015 s'ha estat treballant perquè totes s'impliquin", ha dit.

A més, ha recordat que en la investigació solament es parla d'un delicte ambiental, no de malversació de fons.

D'altra banda, Truyol ha explicitat que no ha estat citada a declarar davant el jutge i ha dit que no té cap notificació de què estigui investigada. A més, ha assenyalat que va acudir quan la va cridar la Guàrdia Civil però que en aquesta ocasió va manifestar la seva voluntat de declarar en instàncies judicials.

En la roda de premsa, també ha intervingut el portaveu del govern municipal, Alberto Jarabo, qui ha manifestat que de la lectura del sumari s'extreu que "l'adreça anterior d'Emaya no va cometre cap irregularitat" sinó que va vetllar "des del minut un pel medi ambient i la seguretat de la ciutadania". "Tenim la tranquil·litat que es va actuar aconseguint iniciar el projecte que suposarà la solució del problema", ha destacat.