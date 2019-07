25 de juliol de 2019

Truyol reitera que és "imprescindible" posar límits als creuers a Palma per tenir turisme "realment sostenible"

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Mobilitat de Palma, Neus Truyol, ha reiterat aquest dijous que és "imprescindible" posar límits als creuers de Palma per aconseguir un turisme "realment sostenible". "Ara mateix no ho tenim", ha afegit.

En declaracions als mitjans durant la celebració del ple municipal, Truyol ha recordat la seva reunió amb el president de l'Autoritat Portuària de Balears (APB), Joan Gual de Torrella, per posar sobre la taula "la necessitat de treballar conjuntament" al costat del Govern per aquest objectiu.

La regidora ha recalcat els impactes negatius de l'elevat turisme de creuers per a la ciutat, tant ambientals com de pressió humana, i ha considerat que és "una evidència a nivell social i econòmic" que el model actual no és "sostenible".

A més, Truyol ha defensat que la legislatura passada l'Ajuntament "va posar les bases" per poder limitar el turisme, amb les regulacions sobre el lloguer vacacional i la limitació al creixement de places hoteleres. "Ara toca als creuers", ha conclòs.

Aquest dimarts, unes 100 persones es van concentrar a l'Estació Marítima 2 del Port de Palma en defensa del turisme de creuers, responent així a la convocatòria llançada per la Federació de la Petita i Mitja Empresa de Mallorca (Pimem), que va presentar un manifest a favor d'aquesta activitat econòmica, signat per 41 entitats empresarials i comercials de Balears.