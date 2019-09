El TSJIB obre judici oral contra el jutge Florit per la confiscació de mòbils a periodistes

PALMA DE MALLORCA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha notificat aquest divendres un acte en el qual acorda l'obertura de judici oral contra el magistrat Miguel Florit, i contra l'Estat com a responsable civil subsidiari, per la confiscació de mòbils de redactors que cobrien el 'cas Cursach'.

Per assegurar les responsabilitats en aquesta causa, coneguda com a 'cas Mòbils', la magistrada-instructora, Felisa Vidal, requereix a l'acusat perquè presti fiança per la quantia de 60.116 euros.

La representació d'Europa Press, 'Diari de Mallorca' i EFE i els periodistes Blanca Pou i Kiko Mestre demanen condemnar al jutge a penes que sumen 42 anys d'inhabilitació per prevaricació, vulneració del secret professional, delicte contra la inviolabilitat del domicili i intercepció il·legal de comunicacions.

La Sala Civil i Penal del TSJIB ha donat trasllat al jutge d'una còpia de l'escrit d'acusació i de les actuacions perquè presenti escrit de defensa. També emplaça l'Advocacia de l'Estat perquè es personi en el procediment.