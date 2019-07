16 de juliol de 2019

TSJIB retorna l'exposició raonada de la causa contra Penalva i Subiran perquè es no ha esgotat el termini d'audiència

PALMA DE MALLORCA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha retornat, per segona vegada, al Jutjat d'Instrucció número 12 de Palma l'exposició raonada de la causa contra l'ex instructor del 'cas Cursach', Manuel Penalva, i el fiscal Anticorrupció Miguel Ángel Subiran, perquè encara no s'ha esgotat el termini d'audiència a les parts.

En un acte dictat aquest dimarts, el TSJIB apunta que l'exposició raonada de principis d'aquest mes "va ser dictada sense que s'hagués completat el termini" perquè les parts, defenses i acusacions, formulin les seves al·legacions.

El termini encara no ha transcorregut a causa que la causa ha sofert successives suspensions a causa de la baixa del jutge instructor, Miguel Florit, i l'abstenció del jutge nomenat per substituir-lo, Antoni Rotger, titular del Jutjat d'Instrucció número 8 de Palma. Algunes de les parts encara no han presentat al·legacions sobre la procedència d'elevar l'exposició raonada al TSJIB, un pas necessari si s'investiga Penalva i Subiran perquè es tracta d'aforats.

Per això, el TSJIB ha decidit retornar l'exposició raonada al Jutjat perquè s'acordi el que procedeixi a la vista de les noves al·legacions que presentin les parts.

La Fiscalia Anticorrupció va recolzar obrir una investigació a Penalva i Subiran per presumptes delictes de revelació de secrets, prevaricació i obstrucció a la Justícia i deslleialtat professional.

A l'abril, el TSJIB ja va retornar la causa a Florit en considerar que l'acte que havia remès no reunia els requisits necessaris. Llavors, el Tribunal va indicar que el jutge no va haver d'atendre "automàticament" la petició d'elevació, i li va recordar que havia de redactar una exposició raonada i donar trasllat a totes les parts.