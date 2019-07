9 de juliol de 2019

Turisme i restauració, comercial i vendes i arts i oficis lideren la creació d'ocupació a Balears, segons Infojobs

PALMA DE MALLORCA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Turisme i restauració (19%), Comercial i Vendes (12%) i Professions, arts i oficis (8,5%) van ser els sectors que més vacants per treballar a Balears van canalitzar el passat mes de juny a través d'Infojobs, d'acord a les dades facilitades per l'empresa aquest dimarts.

Així, les Illes lideren el rànquing de les comunitats que presenten una major concentració de vacants per treballar al sector de Turisme i Restauració. Per tipus de contractacions, un 21% dels contractes oferts al juny van ser indefinits mentre que un 30% van ser de durada determinada, mentre que el 52% de les vacants eren per a treballs de jornada completa.

En total, Balears va registrar el passat mes de juny un total de 4.928 vacants d'ocupació publicades en Infojobs, xifra que representa una caiguda del 31% respecte al mes anterior, quan es van publicar 7.124 vacants.

DADES GENERALS

A escala nacional, el sector Comercial i vendes va ser el que més ocupació va generar durant el passat mes de juny, amb un total de 44.709 llocs vacants en InfoJobs --el 17,5% del total de vacants publicades--.

En concret, segons InfoJobs, al juny, les vacants publicades per treballar en aquest sector han crescut un 18% respecte a maig. Amb un total de 28.030 vacants, es converteix en el tercer sector que més ocupació genera, solament superat per Comercial i vendes i per Atenció a clients, que va concentrar 28.520 vacants el passat mes.

Altres sectors que també han estat claus en la generació d'ocupació a Espanya han estat Informàtica i telecomunicacions --10% de les vacants d'InfoJobs-- i Turisme i restauració --9%--.

Pel que fa al sector Turisme i restauració, les Comunitats Autònomes que presenten una concentració major de vacants per treballar en aquest sector són: Illes Balears (19% de les vacants publicades en la Comunitat al juny), Illes Canàries (16%), Comunitat Valenciana (13%), Catalunya (12%) i Andalusia (9%); es tracta de les Comunitats que reben un major flux de turistes durant l'època estival.

27% CONTRACTES INDEFINITS

Al juny, InfoJobs va recollir un total de 66.731 vacants amb modalitat contractual indefinida, la qual cosa suposa el 27% de les vacants que informaven sobre el tipus de contracte ofert. A més, les vacants de durada determinada van suposar el 33% de les vacants que informaven sobre el tipus de contracte al juny (80.011 vacants).

Una vegada més, les Comunitats Autònomes que més ocupació han generat són Madrid, seguida de Catalunya i d'Andalusia, concentrant el 64,5% del total de vacants. En concret, InfoJobs recollia un total de 85.645 vacants per treballar en la Comunitat de Madrid al juny, un 11% més que el passat mes de maig.

Per la seva banda, el nombre de vacants per treballar a Catalunya descendia un 15% respecte a maig, però es mantenia com la segona Comunitat en nombre de vacants publicades a InfoJobs: 57.195. Segueix Andalusia, amb 21.594, i Comunitat Valenciana amb 16.848 vacants al juny.