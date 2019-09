UGT Balears lamenta la repetició electoral i demana als ciutadans que siguin "més responsables" que els polítics

PALMA DE MALLORCA, 18 Set. (EUROPA PRESS) -

UGT Balears ha lamentat aquest dimecres que s'hagin de repetir les eleccions a Espanya i ha demanat als ciutadans que acudeixin a votar per demostrar que són "més responsables" que els líders polítics.

En un comunicat, la secretària d'Acció Sindical del sindicat, Ana Landero, ha considerat "una pena" i un "fracàs polític" que no s'hagi pogut configurar "un Govern d'esquerres amb un programa progressista".

A més, ha demanat claredat als partits polítics i propostes concretes i ha criticat que s'hagi "malgastat un temps d'or". Segons la seva opinió, davant aquesta "paràlisi", és necessari realitzar "contrareformes que millorin la vida de les persones" i derogar la reforma laboral o la llei de les pensions, entre altres coses.

Així, ha dit comprendre el descoratjament de la població davant aquesta situació, si bé ha insistit en la necessitat que acudeixin a votar "encara que els dirigents polítics no ho mereixin".

Landero ha confiat que els responsables polítics hagin "après la lliçó" i no demorin l'aprovació d'uns pressupostos generals "amb marcat caràcter social".

En aquest sentit, ha recordat que la pròrroga dels pressupostos està paralitzant prestacions que es necessiten. "Els pressupostos que hi ha no són els que toquen per una situació de recuperació econòmica en la qual s'ha creat riquesa. Necessitem uns pressupostos socials pensats per a les persones", ha declarat abans de puntualitzar que la falta d'un Govern central perjudica Balears.