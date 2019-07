2 de juliol de 2019

UGT valora les dades de l'atur però veu "urgent" reduir ritmes i càrregues de treball

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicat UGT ha valorat les dades de l'atur de mes de juny ja que indiquen que Balears "segueix creant ocupació", però ha alertat que és "urgent" reduir els ritmes i càrregues de treball.

Així ha reaccionat l'organització sindical a les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que revelen una baixada del 0,59 per cent de l'atur respecte a l'any passat.

La secretària d'Acció Sindical i Comunicació d'UGT, Ana Landero, ha celebrat l'augment del nombre de cotitzadors fins al "màxim històric" de 580.595 afiliats, si bé ha advertit de l'estancament" de la contractació, tant temporal com a indefinida.

Segons Landero, a UGT restaven importància al fet que baixés la contractació temporal sempre que creixés la indefinida, ja que "un contracte indefinit substitueix dos o tres temporals". "Ara portem un parell de mesos en què la contractació indefinida s'està reduint, i el que és més preocupant: es continua abusant de les persones que estan treuen endavant la feina en aquestes illes", ha lamentat.

La secretària d'acció sindical d'UGT ha protestat ja que s'està "obligant els treballadors a renunciar a un dels seus dies lliures a canvi de retornar-los-hi quan a l'empresa li vagi bé". També ha denunciat que les plantilles segueixen "infradimensionades" i que el mercat laboral de Balears "pot oferir més ocupació".

Per això, des d'UGT consideren que "encara hi ha marge per reduir encara més el nombre de persones aturades, la qual cosa ajudaria a millorar els ingressos de la Seguretat Social i a que els treballadors en actiu no anessin amb la llengua fora". Per Landero, mentre "no es redueixin les càrregues i ritmes de treball" no hi haurà "ni qualitat en l'ocupació ni qualitat en el servei".