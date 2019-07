16 de juliol de 2019

La UIB rep un premi per la creació del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar

La Conferència Universitària per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte ha atorgat el premi 'Dialogus' a la Universitat de les Illes Balears (UIB) per haver constituït l'unitat del Laboratori de Mediació, Resolució de Conflictes i Orientació Familiar, orientada a la investigació de procediments per a la mediació i resolució de conflictes familiars.

Així ha informat la UIB en una nota en la qual han detallat que el jurat del premi ha valorat la "original aportació científica" del servei. Així, l'entrega del guardó tindrà lloc durant el IV Congrés Internacional per a l'Estudi de la Mediació i el Conflicte, que es durà a terme del 3 al 5 d'octubre a Múrcia.

LABORATORI

El treball del laboratori, dirigit pel doctor José Francisco Campos, es basa a donar resposta als interrogants que els professionals de la mediació i resolució de conflictes es fan davant els nous reptes del desenvolupament de les formes de convivència familiar.

L'objectiu del grup és desenvolupar l'experimentació de procediments aplicats a la mediació i resolució de conflictes familiars mitjançant l'ajuda a famílies en situació de separació i divorci, crisis familiars i de parella, conflictes relacionats amb les situacions de dependència o la mediació de suport a la protecció infantil.