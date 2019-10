2 de octubre de 2019

Unanimitat en el Parlament enfront de la violència contra el personal sanitari

PALMA DE MALLORCA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comissió de Salut del Parlament balear ha aprovat per unanimitat una proposició no de llei amb la qual rebutja la violència contra el personal sanitari i demana actualitzar els protocols d'acció enfront de casos d'agressions.

Es tracta d'una iniciativa presentada conjuntament pel PSIB, Unides Podem, MÉS i el Grup Mixt, debatuda aquesta tarda. En virtut del text aprovat, el Parlament expressa el seu rebuig "a qualsevol tipus d'amenaça, intimidació o agressió dirigida al personal sanitari de Balears" i reconeix "el seu prestigi i professionalitat".

A més, el Parlament insta el Govern a "desenvolupar íntegrament" el Pla de Prevenció de la Violència Sanitària al Servei d'Atenció Mèdica Urgent (SAMU) 061, i a actualitzar els protocols actuals en matèria d'agressions abans de la finalització d'any. El Parlament també demana una campanya de difusió per donar a conèixer les conseqüències penals derivades d'aquest tipus d'agressions.

Durant la sessió s'han discutit dues esmenes, una d'addició de Vox que ha estat rebutjada, i una altra de modificació del PP, que ha estat incorporada. Han defensat la PNL els diputats Juli Dalmau (Socialista), Antonia Martín (Unides Podem), Josep Ferrà (MÉS per Mallorca) i Patricia Font (Grup Mixt).

Segons ha informat el PSIB en una nota de premsa, el diputat socialista ha defensat durant la seva intervenció que actualment no parteixen "de zero". El diputat ha repassat protocols establerts per l'IbSalut que inclouen formació en tècniques de prevenció i actuació, l'anomenat 'botó del pànic' o el bloqueig de cabines d'ambulàncies. També ha recordat que la Comunitat es persona com a acusació particular en els causes judicials derivades d'agressions a professionals sanitaris.