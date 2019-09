29 de setembre de 2019

Unidas Podemos proposa municipalitzar el servei d'aigua potable a Sant Vicent de Sa Cala, a Eivissa

PALMA DE MALLORCA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grup Municipal d'Unidas Podemos a l'Ajuntament de Sant Joan proposarà en el ple municipal d'aquest dilluns una moció en la qual reclama "amb màxima urgència" la municipalització del servei d'aigua potable de Sant Vicent de Sa Cala.

Així ha informat Unidas Podemos aquest diumenge en una nota de premsa en la qual expliquen que en la moció es proposa la signatura d'un conveni amb el Consell Insular d'Eivissa i amb el Govern per realitzar les obres necessàries per al projecte.

Les obres consisteixen a col·locar una canonada d'aigua potable dessalada des de Sant Joan fins a Sant Vicent de Sa Cala per connectar-la a l'actual xarxa de distribució que prèviament haurà estat municipalitzada.

Des d'UP afegeixen que si no s'arriba a un acord, es proposarà també que "s'aprofiti" aquesta obra per dotar a aquesta carretera d'un carril per a ciclistes i vianants.

El regidor i portaveu del Grup Municipal d'UP a l'Ajuntament de Sant Joan, Gian vaig donar Terlizzi, ha assegurat que "des de fa més de 23 anys, una empresa privada extreu aigua des de tres pous situats prop del torrent de Sa Cala, que no ha tornat a tenir aigua de manera habitual".

El regidor ha afegit que aquest aigua flueix en canonades enterrades i que "es ven als hotels, restaurants i apartaments de la Cala de Sant Vicent", ha assegurat.

Finalment, en el ple municipal, el grup d'UP també presentarà una moció per reclamar al Consistori que es declari l'emergència climàtica en el municipi.