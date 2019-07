29 de juliol de 2019

Unides Podem demana al Govern central el traspàs de competències de gestió del litoral

Les diputades d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover i Lucía Muñoz

La diputada d'Unides Podem al Congrés dels Diputats, Antonia Jover ha registrat aquest dilluns una pregunta dirigida al Govern central, sobre el traspàs de competències de gestió del litoral de la Demarcació de costes a la Comunitat Autònoma.

Segons ha informat la formació en una nota de premsa, Jover ha demanat "Quin és la previsió per iniciar el traspàs de les competències de gestió del litoral en la Comunitat Autònoma?" i "Quins serveis i funcions està previst que siguin objectes de traspàs i en quins terminis?".

La diputada d'Unides Podem per Balears, en la seva exposició de motius, ha destacat la Llei de Costes redactada el 1988 pel Partit Socialista i ha remarcat que "enfront de la degradació del litoral espanyol en general i de Balears en particular" es podria pensar "que els governs posteriors han desvirtuat la Llei, possiblement per interessos econòmics aliens a la població espanyola".

Així, fent referència a l'amenaça dels ecosistemes per la urbanització massiva, o el ràpid avanç del canvi climàtic, la diputada ha volgut recordar també la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears en el seu article 32, apartat 17, que correspon a la Comunitat la funció executiva en "la gestió del domini públic marítim-terrestre, respectant el règim general del domini públic".

Respecte al respecte al règim general de domini públic, la llei especifica que és "especialment el que es refereix a la concessió d'autoritzacions; l'execució d'obres i actuacions en el litoral que no siguin d'interès general, la policia administrativa en la zona de domini públic marítim-terrestre i les concessions i els amarratges".